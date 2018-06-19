Акмолинские каратистки стали чемпионками Азии

В Астане, в рамках празднования 20-летия столицы, проходил Чемпионат Азии по киокушинкай-кан каратэ, в котором акмолинцы завоевали две золотые и одну бронзовую медали, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

Чемпионат Азии по киокушинкай-кан каратэ, в рамках празднования 20-летия, завершился в Астане. Турнир прошел в 37 весовых категориях для участников всех возрастов, начиная с 12 лет. Двумя основными дисциплинами стали ката и кумитэ.

Всего, в международном соревновании, приняли участие более 250 спортсменов из 12 стран, в том числе из Казахстана, Японии, России, Ирана, Ирака, Индии, Монголии, Афганистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана.

Организаторами чемпионата Азии выступили Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, акимат города Астаны, Республиканская Национальная федерация киокушинкай-кан каратэ.

Уникальность этого события заключается в том, что в нем приняли участие представители ведущих федераций киокушин каратэ, которые ранее в Казахстане проводили свои турниры разрозненно.

Две золотые и одну бронзовую награды Чемпионата Азии завоевали воспитанницы специализированной детско-юношеской спортивной школы Акмолинской области.

Чемпионками стали Наркыз Узакбаева в весовой категории до 60 кг. и Алемгуль Сабырхан в весе свыше 60кг. Среди юниорок бронзовым призером стала Жасығұн Жанаргуль.

По словам их тренера Азамата Такенова, подобный турнир Казахстан организует уже во второй раз. И если в 2010 году перед организаторами стояла задача заявить о себе как об одном из международных центров по развитию киокушинкай-кан каратэ, то в нынешнем году Казахстан претендует уже на проведение чемпионата мира 2019 года в Астане.