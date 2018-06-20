Благоприятные метеоусловия прогнозируют в нескольких городах страны

В Караганде, Талдыкоргане, Уральске, ночью в Астане, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Метеорологические условия в среду, 20 июня, в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Так, не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Актау, Актобе, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

В Караганде, Талдыкоргане, Уральске, ночью в Астане, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).





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