Благоприятные метеоусловия прогнозируют в нескольких городах страны
В Караганде, Талдыкоргане, Уральске, ночью в Астане, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Метеорологические условия в среду, 20 июня, в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Так, не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Актау, Актобе, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Усть-Каменогорске, Шымкенте.
В Караганде, Талдыкоргане, Уральске, ночью в Астане, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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