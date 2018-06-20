Кому нельзя делать татуировки

Учёные объяснили, как может измениться работа иммунной системы после нанесения татуировки.

Люди, которые решаются украсить своё тело татуировкой, часто думают о том, как она будет смотреться и не надоест ли в будущем. Но мало кто предполагает, что нанесение рисунка на (а главное, под) кожу может пошатнуть здоровье, сообщают Vesti.ru.

Тем временем учёные всё чаще говорят о вреде татуировок. К примеру, не так давно выяснилось, что вместе с чернилами в организм человека попадают опасные наночастицы. Теперь же медики сообщили ещё об одном риске: по их словам, татуировки противопоказаны людям с ослабленным иммунитетом.

Учёные объяснили, как может измениться работа иммунной системы после нанесения татуировки, на примере молодой женщины. 31-летняя жительница Шотландии обратилась к врачам с сильными хроническими болями в левом бедре и колене. Пациентка рассказала, что за несколько месяцев до появления болей она сделала на той же ноге татуировку. Также оказалось, что в 2009 году женщина перенесла операцию по трансплантации лёгких и принимала мощные препараты для подавления иммунитета (это необходимо, чтобы клетки иммунной системы не нападали на новый орган).

Любопытно, что ещё перед операцией женщина сделала другую татуировку на правой ноге, однако никаких побочных эффектов тогда обнаружено не было. Когда же она решилась нанести рисунок на левую ногу, началось раздражение кожи, а через девять дней появилась боль в бедре и колене на той же ноге.

В течение десяти месяцев пациентка заглушала неприятные ощущения болеутоляющими средствами, которые прописали ей врачи. Лекарства не помогали, и тогда этой историей заинтересовалась команда под руководством доктора Уильяма Уилсона (William Wilson) из Университета Глазго.

Специалисты провели биопсию мышечной ткани и обнаружили у пациентки воспалительную миопатию — хроническое мышечное воспаление. Такое заболевание сопровождается постоянными болями и мышечной слабостью.

По мнению медиков, препараты, которые женщине пришлось принимать после операции, ослабили её иммунную систему, а причиной развития миопатии стало собственно нанесение татуировки. Вероятно, некоторые частицы краски не задержались в подкожных тканях, а начали распространяться по мышцам и вызывать хронические воспаления. Ослабленный препаратами иммунитет не смог противостоять этому.

Хотя прямых причинно-следственных связей учёные не выявили, время возникновения симптомов и тот факт, что после первой татуировки здоровье пациентки оставалось в норме, говорят сами за себя. Авторы также отмечают, что никаких других факторов, которые могли бы повлиять на развитие воспалительной миопатии, ими обнаружено не было.

Женщине в итоге была назначена физиотерапия, укрепляющая мышцы бедра. Улучшение наступило лишь через год, а полностью избавиться от болей пациентка смогла только через три года.

Исследователи признаются, что механизм взаимодействия иммунной системы и чернил для татуировок им пока не до конца понятен. Однако хорошо известно, что красители, которые вводятся иглой под кожу, могут вызывать самые разные негативные реакции и осложнения, от лёгкого раздражения до системной инфекции.

Медики предупреждают любителей рисунков на теле о возможных рисках для здоровья и рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом отказаться от татуировок, чтобы избежать неприятных и даже опасных последствий. Также стоит помнить, что жёстких норм, регулирующих работу тату-салонов, не существует: каждый мастер сам выбирает краску и инструменты, и неизвестно, как организм примет тот или иной химикат.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!