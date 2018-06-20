Бесплатная магистратура для программистов с гарантированным трудоустройством

Satbayev University проводит отбор талантливых IT-специалистов.

Satbayev University проводит отбор талантливых IT-специалистов для получения гранта на обучение в магистратуре по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» с гарантированным трудоустройством с первых дней обучения в магистратуре и реализацией проектов в крупных компаниях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кого мы ищем?

Бакалавров, которые закончили университет по IT-специальности, владеющих английским языком на достаточном уровне. Предпочтение будет отдаваться специалистам, которые владеют такими технологиями, как:

· ASP .NET

· Microsoft SQL Server

· SQL/Transact-SQL

· Angular

Что получит победитель?

· Получение опыта и знаний от реальных разработчиков программных продуктов и действующих специалистов Oracle, IBM, Microsoft;

· Практические навыки по FPGA programming, web development и др;

· Промышленные сертификаты от мировых производителей программного обеспечения.

Как поступить в магистратуру?

· Пройти регистрацию через онлайн форму

· Сдать документы для поступления в магистратуру в период со 2 июля по 31 июля 2018 г. (как поступить на магистратуру, читайте здесь).

· Пройти профориентационный тест с 20 июня по 20 августа 2018г. Результаты профориентационного теста будут зачтены в качестве результатов сдачи вступительного экзамена по специальности.

· Сдать комплексное тестирование с 10 по 15 августа 2018г. по английскому языку.

Контакты:

+7(727)257-70-74

+7(701)764-10-82

Наш сайт

itt@satbayev.university

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