Бесплатная магистратура для программистов с гарантированным трудоустройством
Satbayev University проводит отбор талантливых IT-специалистов.
Satbayev University проводит отбор талантливых IT-специалистов для получения гранта на обучение в магистратуре по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» с гарантированным трудоустройством с первых дней обучения в магистратуре и реализацией проектов в крупных компаниях Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Кого мы ищем?
Бакалавров, которые закончили университет по IT-специальности, владеющих английским языком на достаточном уровне. Предпочтение будет отдаваться специалистам, которые владеют такими технологиями, как:
· ASP .NET
· Microsoft SQL Server
· SQL/Transact-SQL
· Angular
Что получит победитель?
· Получение опыта и знаний от реальных разработчиков программных продуктов и действующих специалистов Oracle, IBM, Microsoft;
· Практические навыки по FPGA programming, web development и др;
· Промышленные сертификаты от мировых производителей программного обеспечения.
Как поступить в магистратуру?
· Пройти регистрацию через онлайн форму
· Сдать документы для поступления в магистратуру в период со 2 июля по 31 июля 2018 г. (как поступить на магистратуру, читайте здесь).
· Пройти профориентационный тест с 20 июня по 20 августа 2018г. Результаты профориентационного теста будут зачтены в качестве результатов сдачи вступительного экзамена по специальности.
· Сдать комплексное тестирование с 10 по 15 августа 2018г. по английскому языку.
Контакты:
+7(727)257-70-74
+7(701)764-10-82
Наш сайт
itt@satbayev.university
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