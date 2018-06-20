В ЮКО за пьяную езду уволили госслужащего

Решение было принято на совете по этике.

Совет по этике ЮКО рассмотрел дисциплинарные дела государственных служащих, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам государственной службы региона.

Так, одно из дел касалось руководителя управления юстиции Отырарского района Мурата Касымбаева. Как выяснилось, ранее по решению суда он был лишён права вождения транспортом на 3 года.

В декабре 2017 года в Шаульдере чиновник ехал за рулём своего автомобиля пьяным, его остановили полицейские. 27 декабря был составлен протокол административного правонарушения, который потом был обжалован в суде, но М. Касымбаев не смог доказать свою невиновность. Суд отказал в удовлетворении его жалобы.

Кроме того, он уже имел неснятое дисциплинарное взыскание. Члены Совета по этике рекомендовали руководителю областного департамента юстиции уволить М. Касымбаева с занимаемой должности. Кроме того, за аналогичные действия были освобождены руководитель отдела предпринимательства и туризма города Кентау Е. Аширов, а также аким села Бөржар Ордабасинского района Б. Дуйсенбаев.

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