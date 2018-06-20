"Энергоинновация" начала цикл исследований о влиянии новых технологий на энергетику

"ЭнергоИнновация" готовит Дорожную карту инновационного технологического обновления энергетики с учетом требований стандартизации Евразийского союза.

Новое российское отраслевое объединение - Ассоциация инновационных предприятий в энергетике "ЭнергоИнновация" - начала подготовку Дорожной карты внедрения передовых технологий завтрашнего дня в энергетическом секторе под рабочим названием "Энергетика 4.0", сообщает Zakon.kz.

Большинство из компаний-членов "ЭнергоИнновации" (а в Ассоциацию входят такие компании как Челябинский компрессорный завод, Caterpillar, Solar Turbines, Zeppelin и др.) ведут бизнес не только в России, но и в странах Евразийского союза, в том числе в Казахстане.

Хотя в России уже много сделано в направлении концептуализации государственной политики по внедрению инноваций в энергетики - это и Энергетическая стратегия РФ, и технологическая платформа АСИ "Энерджинет", платформа РГУ нефти и газа им. Губкина и др. документы - остаются проблемы, связанные с необходимостью гармонизации стандартов и технических документов с Техническим регламентом ЕврАзЭС. Кроме того, по словам Президента Ассоциации, доктора наук Михаила Смирнова, масштаб и скорость технологических изменений таковы, что некоторые положения уже несколько устарели, другие требуют совсем другого, нового, гораздо более глубокого научного и концептуального осмысления.

Именно поэтому Ассоциация собирается привлечь как специалистов своих компаний-участников, так и представителей других крупных корпораций-производителей оборудования для ТЭК, ученых, экспертов отрасли. Со стороны Ассоциации широко анализируются существующие государственные регулирующие документы как России, так и стран ЕврАзЭС, наработки Министерства энергетики РФ, Агентства стратегических инициатив РФ, институтов развития, а также обширный "дальний" зарубежный опыт.

Таким образом, "Энергоинновация" начала цикл исследований на тему того, как самые перспективные технологии современности влияют на энергетический сектор экономики и как наиболее эффективно их применить для ускоренного развития энергетики России и Евразийского союза. Речь идет, прежде всего, о таких сквозных технологиях, как Большие базы данных, Промышленный интернет вещей, Предиктивная аналитика, распределенная генерация, накопители энергии нового поколения и др. - технологиях, крайне актуальных как для энергетики России, так и Казахстана.

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