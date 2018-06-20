Акция «Требуй чек» продолжается

Главный приз – автомобиль.

Управление государственных доходов по Алмалинскому району г. Алматы напоминает, что акция «ТРЕБУЙ ЧЕК - ВЫИГРАЙ ПРИЗ» продолжается, сообщает Zakon.kz.

Акция проходит с 21 мая по 30 ноября 2018 года. Чтобы стать призером, необходимо скачать мобильное приложение «WIPON» и отправлять фотографии любых фискальных чеков на все виды товаров, работ и услуг. Участников акции ожидают призы во всех регионах Казахстана.

Главный приз – автомобиль.

Призеры будут определятся методом случайного выбора, соответственно, чем больше чеков вы отправите, тем больше шансов стать призером. Приложение «WIPON» доступно бесплатно на «APP Store» и «Play Market».

Немаловажной частью акции является гарантия защиты ваших прав в случае приобретения некачественного товара или других случаев, снижение теневой экономики, а также гарантией того, что какая-то часть уплаченной суммы поступит в бюджет в виде налогов. Ведь само понятие контрольного чека - это первичный учетный документ, подтверждающий факт осуществления денежного расчета между продавцом и покупателем.

Поэтому при покупке товаров или получения услуг обязательно требуйте чек. Это необходимо покупателям и государству.

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