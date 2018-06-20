Новые граффити украсили улицы Астаны

Это подарок к 20-летию столицы.

В Астане проходит фестиваль уличного искусства ASTANA Street Art. В рамках фестиваля пять команд молодых художников создают свои произведения прямо на зданиях столицы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичное Управление культуры и спорта.

«Сегодня граффити — не просто неформальное искусство, это целое культурное направление. Когда-то подобные рисунки были нелегальными, а теперь они украшают даже фасады исторических зданий крупных городов мира, таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Москва и становятся достопримечательностями. Эти рисунки сделают Астану ярче» - сказал руководитель управления культуры и спорта города Астаны Болат Мажагулов.

Художники, которые участвуют в проекте ASTANA Street Art, используют в работе баллончики и традиционную фасадную краску. Это не просто граффити, а настоящая живопись. Ребята дарят свою работу к 20-летию Астаны и стараются, чтобы их творчество, как можно дольше радовало местных жителей.

«Для молодых художников это огромный опыт. Творить и использовать при этом фасады городских зданий вместо холстов – это возможность выплеснуть свое воображение и быть уверенным, что твоя работа подарит радостные эмоции многим жителям города и украсит Астану», - отметила арт-директор центра современного искусства «Куланши» Айгуль Тегжанова.

Большинство работ передают казахский колорит. Так, на доме №63 по улице Кенесары нарисована красивая казахская девушка у юрты. Картина называется Ыкылас.

Еще одна девушка в национальной одежде с тюльпаном в руках изображена на жилом доме по адресу проспект Республики, 34/2. Эта работа так и называется – «Тюльпан».

Конь в казахской культуре символизирует благородство, ум, преданность и красоту. По адресу улица Абая, 67 изображена голова серого коня на фоне луны. Картина называется #like, как бы предугадывая реакцию людей на творении художников.

На здании по адресу Куйши Дина, 15 изображено соревнование и соперничество в байге. Все эмоции в этой работе переданы через экспрессию форм и цвета.

Совершенно отличная от остальных картина украшает здание по адресу улица Бараева 6/1. Этот рисунок с 3D-эффектом не содержит национального колорита, а изображает жизнь в большом и мегаполисе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!