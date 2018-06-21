Премьера Новой Зеландии доставили в больницу рожать
В течение шести недель исполнять обязанности премьер-министра страны будет заместитель Ардерн Уинстон Питерс.
Фото : © Instagram/jacindaardern21 июня 2018, 01:40
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн доставлена в госпиталь. В скором времени она должна родить ребёнка от своего возлюбленного Кларка Гейфорда, сообщает New Zealand Herald.
37-летняя Ардерн объявила о беременности в январе. Предполагаемой датой родов называлось 17 июня.
В течение шести недель исполнять обязанности премьер-министра страны будет заместитель Ардерн Уинстон Питерс.
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