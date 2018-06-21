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В бакинском метро уятмены и хулители раскритиковали девушку в шортах

Сначала словесная перепалка началась с неким мужчиной, который корил девушку за излишне откровенный вид в общественном месте.

Фото : скриншот21 июня 2018, 08:54

Азербайджанские соцсети всколыхнуло видео из бакинского метро, где бойкая девушка в коротеньких шортах дала вербальный и частично физический отпор набросившейся на неё толпе хулителей и моралистов, сообщает 1news.az.

Сначала словесная перепалка началась с неким мужчиной, который корил девушку за излишне откровенный вид в общественном месте, а затем в бой вступила взрослая женщина, которая решила, что слов тут недостаточно и захотела выбить всю эту «шортичную дурь» из головы молодой особы с помощью старого, проверенного способа – звонкой оплеухи. Девушка себя в обиду не дала – и парню в тон отвечала, и женщине себя отлупить не позволила.

"Надо сказать, что делала она всё это в своеобразной манере - хабалистый тон и крепкие фразеологические обороты порождают двоякие эмоции. Но с другой стороны, тут налицо защитная реакция и становится понятно, что ей не в первый раз приходится сталкиваться с осуждением окружающих. Весь этот вызывающий вид, поза, в которой сидит девушка, её тон и эпитеты, всё говорит о том, что она просто в боевой стойке", - отмечает издание.


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