Задержаны 9 «условников», уклонявшихся от исполнения наказания

Полицейские провели спецоперацию по розыску условно осужденных, решивших проигнорировать приговор суда.

Девять осужденных, находившихся в розыске последние два года, удалось задержать за три дня ОПМ «Условник», передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

С 18 по 20 июня, всей на территории республики проводится плановое республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Условник». Главная его цель – повышение эффективности взаимодействия служб пробации уголовно-исполнительной системы и подразделений органов внутренних дел в предупреждении совершения новых правонарушений со стороны лиц, осужденных к наказанию без лишения свободы, а также в розыске осужденных.

«Мобильные группы осуществляют большую работу по проверке подучетных лиц, как по месту жительства, так и на рабочих местах, дачных массивах и т.п. Благодаря этому, сотрудникам службы пробации УИС при взаимодействии с коллегами (криминальная полиция, участковые инспектора полиции и т.д.) в течение трех суток удалось задержать девять осужденных, приговором суда находившихся в розыске последние два года», – говориться в сообщении ведомства.

Так, в Сары-Аркинском районе Астаны задержан 37-летний осужденный, отбывавший наказание сроком два года ограничения свободы и находившийся в розыске с июня 2017 года согласно постановлению Аксуского городского суда Павлодарской области.

Другой 47-летний осужденный, отбывавший три года условно, Карасайским судом Алматинской области был объявлен в розыск в ноябре прошлого года, но лишь сейчас удалось выйти на его след. «Беглеца» задержали в одном из садоводческих обществ недалеко от железнодорожной станции «Мамолган» Илийского района Алматинской области.

Также, на мусорной свалке, расположенной недалеко от поселка Акколь в Акмолинской области задержан 34-летний осужденный, отбывавший два года ограничения свободы, который в начале мая текущего года уклонился от отбывания наказания.

В отношении всех задержанных беглецов избрана мера пресечения в виде «ареста».

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