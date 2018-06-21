Облако или НЛО? Необычный объект заснят на видео в небе над Англией

Споры о происхождении и природе загадочного объекта продолжаются.

Необычный объект, напоминающий замаскированный под облако НЛО, засняли на видео жители курортного городка в Британии, сообщает Хроника.инфо.

Представленное изображение – не результат фотомонтажа и не кадр из научно-фантастического фильма, а вполне реальный снимок, полученный 18 июня нынешнего года в английском курортном городе Харрогейте, графство Норт-Йоркшир. Десятки местных жителей неожиданно стали свидетелями появления над своими домами огромного объекта, который при беглом взгляде можно было спутать с облаком.

Многие горожане, вероятно, так и поступили, однако внимательные наблюдатели сразу поняли, что в небе появилось нечто странное. Если это не случайность (шутка природы), то такое облако - явно разумное.

Немало уфологов, ознакомившихся с загадочным кадром в Сети, также посчитали, что перед нами отнюдь не облако. Исследователи пришельцев говорят, что речь идет о маскирующейся под небесный водный конденсат «летающей тарелке», и приводят несколько аргументов в пользу своей теории:

- во-первых, предполагаемое воздушное судно инопланетян имеет идеально ровную дискообразную форму, которая исключена у настоящих облаков;

- во-вторых, нижняя часть НЛО демонстрирует весьма четкую тень, из чего можно заключить, что это в самом деле твердый цельный объект;

- наконец, очевидцы все как один утверждают, что «облако» в конечном итоге не растворилось в вышине, не «размылось» во что-то бесформенное, как и ожидалось многими, а молниеносно уплыло прочь.

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