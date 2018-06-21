Как выглядит человек с самым измененным телом в Австралии

При виде него люди переходят на другую сторону.

Австралийцу Итану Брамблу всего 21 год, но за свою жизнь он уже сделал более 40 пластических операций и набил более 150 татуировок, сообщает Рамблер.

Молодой человек рано начал проявлять интерес к изменению собственной внешности, а в 11 лет начал «трансформировать» себя, вставив в мочки ушей расширители.

Собственно, с этого все и началось. За прошедшие 10 лет он изменился практически до неузнаваемости и сейчас носит звание человека с самым измененным телом в Австралии.

Он считает татуировки аналогом макияжа: «Девушки, например, наносят краску на лицо, меняют цвет волос, красят ногти… Зачем? Ответьте на этот вопрос и вы поймете, для чего я наношу рисунки на тело».

Как отмечает он, что нельзя судить людей по их внешности, молодой человек считает, что каждый волен выглядеть так, как хочет, и самовыражаться, как ему нравится. Итан говорит, что ничего плохого он не делает, окружающим от его преображений нет никакого вреда, а его жизнь не должна никого волновать.

Правда, австралиец отмечает, что порой люди пугаются его внешности. Особенно часто это стало происходить после того, как молодой человек изменил цвет глазных яблок.

Странно, что до этого другие его преображения никого в ужас не приводили. А ведь в «арсенале» австралийца раздвоенный язык, «эльфийские» уши с «тоннелями» и зашитый пупок.



Он ведет свой микроблог, где рассказывает о своих преображения. У молодого человека более 100 тысяч подписчиков, которые с интересом следят за его жизнью. Оставлять свое «увлечение» молодой человек не собирается и не исключает того, что решится еще на какие-то необычные операции.





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