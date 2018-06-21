Операции по сохранению сустава будут проводить в Казахстане

Называется эта процедура по-медицински сложно – артроскопией, но значение у нее самое простое – она позволяет сохранить поврежденный сустав и отсрочить его протезирование на несколько лет.

Новый для Казахстана способ лечения суставов врачи Больницы Медицинского центра Управления Делами Президента РК осваивают вместе с одним из лучших в мире специалистов по спортивным травмам и ортопедической хирургии, сообщает zakon.kz.

Называется эта процедура по-медицински сложно – артроскопией, но значение у нее самое простое – она позволяет сохранить поврежденный сустав и отсрочить его протезирование на несколько лет.

«Эта операция не является заменой протезированию. Нужно понимать, что в промежутке между человеком со здоровыми суставами и тем, кто нуждается в протезировании, есть средняя группа пациентов: в сравнении с последними – они чувствуют себя лучше и пока не нуждаются в полной замене, но в то же время испытывают дискомфорт во время движений. Вот с такими пациентами мы и работаем. Такие операции позволяют сохранить сустав на долгий период времени»,– рассказывает приглашенный хирург-ортопед Дэвид Моргенштерн, который уже восемнадцать лет консультирует и лечит Олимпийскую сборную Израиля.

Для спортсменов такая операция – возможность продлить профессиональную карьеру, - говорит доктор, ведь сама процедура не просто освобождает пациента от боли в суставе, она малоинвазивна, потому требует меньше времени на последующую реабилитацию.

Хирурги используют специальный оптический прибор – артроскоп, который проникает в сустав через маленькие надрезы и помогает докторам наблюдать через экран за всем, что происходит в этот момент внутри и в то же время производить необходимые манипуляции на отрезке в полтора сантиметра. С помощью артроскопа этот небольшой участок на теле виден докторам в деталях.

По словам хирурга-ортопеда БМЦ УДП РК Аскара Баймухаметова, «существуют множество повреждений, которые не требуют замены сустава. Раньше их лечили обезболивающими методами. Полную замену сустава, протезирование, мы проводим только при артрозе (прим.авт. – поражение хрящевой ткани сустава). Но есть еще мягкотканые структуры, такие как суставная губа, капсула, свободные тела в суставе, которые можно просто удалить и пациент не будет нуждаться в замене».

«Нам как хирургам легче поставить протез, но пациенту не будет легко. Со своим суставом, без инородного тела жить гораздо легче. Инородное тело в организме всегда требует больше внимания, больше заботы. А на начальных стадиях с помощью микроманипуляций можно сохранить сустав еще на пять-десять лет. И это будет приемлемо как для пациента, так и для нас» - делится Болат Искаков, заведующий хирургическим отделением №3 (травматология, ортопедия и микрохирургия глаза) Больницы МЦ УДП РК.

Такие операции для Казахстана - пока новация: их постепенно будут внедрять в Президентской клинике уже в этом году.

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