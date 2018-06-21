Полицейский спас устроившего погром в машине медведя

Помощник шерифа разбил окно машины и поспешно ретировался

Помощник шерифа округа Пенсильвания спас медведя, который заперся в машине неподалёку от озера Тахо. Лесной житель забрался в припаркованный Subaru и как-то закрыл дверь, сообщает zakon.kz.

Животное настолько разрушило интерьер машины, что открыть дверь изнутри было невозможно. В Facebook появилось видео, на котором медведь беснуется в машине, пытаясь выбраться. Subaru ходила ходуном.

Помощник шерифа решился вызволить медведя. Он сломал окно машины и поспешно ретировался. Медведь радостно вылез из плена и засеменил в лес. Ролик уже посмотрели более 190 тысяч человек.

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