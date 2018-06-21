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Безопасность туристов в Боровом обеспечат кавалеристы

Для нового подразделения созданы необходимые условия: база включает административное здание с вольерами для 30 лошадей и площадками для тренировки.

Фото : Пресс-служба ДВД Акмолинской области21 июня 2018, 22:18

Безопасность отдыхающих и туристов на территории курортной зоны «Бурабай», будет обеспечивать кавалерийский взвод, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Кавалерийский взвод на территории Щучинско-Боровской курортной зоны создан в целях обеспечения охраны общественного порядка в период массового отдыха людей, своевременного реагирования на заявления и обращения граждан, профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений, а также с учетом горной и лесистой местности.

Для нового подразделения созданы необходимые условия: база включает административное здание с вольерами для 30 лошадей и площадками для тренировки. Конюшня построена по современным технологиям, здесь созданы комфортные условия для животных.

Стоит отметить, что для сотрудников полиции Бурабайского района открытие собственного конного взвода – событие значимое, ведь конная полиция существует не в каждом регионе Акмолинской области.

Первыми ознакомились с новшествами и посетили территорию базы, первый заместитель министра внутренних дел Жанат Сулейменов и аким Акмолинской области Малик Мурзалин. Для гостей мероприятия была организована экскурсия по административному зданию взвода и конюшням.

В присутствии почетных гостей полицейские-кавалеристы провели показательные выступления, продемонстрировали элементы верховой езды.

Кавалерийский взвод будет обеспечивать безопасность отдыхающих и туристов на территории курортной зоны «Бурабай».


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