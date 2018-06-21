«Атамекен» в качестве приоритета ставит ответственность бизнеса

Об этом в рамках V Съезда НПП РК «Атамекен» заявил Председатель Правления Национальной палаты предпринимателей Аблай Мырзахметов.

«Атамекен» предложил закрепить за бизнесом обязательства по локализации и модернизации производства, освоение новых производств, увеличение количества рабочих мест, увеличение объема экспорта и поэтапное увеличение налоговых отчислений, сообщает zakon.kz

«Сегодня государство создало для бизнеса благоприятную среду. Это льготное финансирование, налоговые преференции, возмещение затрат, долгосрочный заказ и приоритет в регулируемых закупках. Мы предлагаем предоставлять господдержку в обмен на встречные обязательства бизнеса», - отметил Аблай Мырзахметов.

Данное предложение войдет в новую стратегию «Атамекена» на ближайшие пять лет. Это 10 приоритетных задач работу над которыми Напалата активно проводит. В стратегию вошли: защита прав бизнеса, улучшение бизнес-среды, доступное кредитование, повышение конкурентоспособности бизнеса или новые подходы к индустриализации, развитие человеческого капитала, массовое предпринимательство.

«Атамекен» считает, что МСБ можно сегментировать. Что это значит - средний бизнес будет работать по программе новых подходов индустриализации», - добавил Аблай Мырзахметов.

Также в стратегию включены Правительство для бизнеса, развитие АПК и, по просьбе предпринимателей, в стратегию вошли вопросы по регулированию тарифной политики, добавил председатель Правления НПП.

Аблай Мырзахметов напомнил, что прошлая стратегия была утверждена Президиумом НПП РК «Атамекен» в 2016 году, которая выполнена на 70%. Это вопросы развития микрокредитования, массовое обучение, создание сельскохозяйственных коопераций и другие.

За пять лет работы «Атамекен» рассмотрел свыше 23 тысяч обращений по линии защиты бизнеса, более 40% из них решены положительно, на общую сумму более 111,3 млрд тенге. Это отмена штрафов и пени, исполнение договорных обязательств контрагентов, возвращение имущества и отмена уведомлений.

«На системную основу поставлена работа с Генеральной прокуратурой, Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции, Верховным Судом. В результате существенно снизилось давление правоохранительных органов на предпринимателей. С момента создания Палаты проведена экспертиза более 22 тысяч проектов нормативных правовых актов, в том числе – более 434 законопроектов. Процент учтенных предложений бизнеса существенно вырос - с 30% в 2015 году до 73 % в текущем». – выступил Аблай Мырзахметов.

«Атамекен» провел большую работу по дерегулированию бизнеса. В рамках программы развития конкурентоспособности Нацпалата уже провела паспортизацию 1 342 предприятий обрабатывающей промышленности. Проведен анализ рынка, определен перечень товаров, объем импорта которых составляет свыше 20 млн. долларов. По этим товарам имеются производственные мощности на территории Казахстана, что позволяет осуществить импортозамещение.

«В 2016 году «Атамекен» запустил проект «Atameken Services». Создана инфраструктура и автоматизировано 76 услуг в рамках работы ЦОП. В пилотном online-режиме оказано более 18 тысяч услуг. Дальнейшим шагом развития сервисных услуг станет реализация проекта «Правительство для бизнеса», - добавил председатель Правления НПП РК «Атамекен».

Отметив, что результативным проектом Национальной палаты стал проект «Бастау» по обучению безработных и самозанятых основам предпринимательства. Он был запущен в пилотном режиме в 2016 году вошел в Программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

В 2017 году по «Бастау» обучено 15 тысяч безработных и самозанятых. Более 8 тыс - защитили свои бизнес-проекты. 3 тысячи смогли открыть и расширить бизнес.

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