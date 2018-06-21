Главой КазАгро стал вице-министр сельского хозяйства

Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев представил коллективу АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» нового председателя правления.

Рустем Курманов назначен новым председателем правления КазАгро, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Курманов Рустем Жомартович родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова (2003). Специальность «Экономист-менеджер в отраслях АПК»

· Аспирантура Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова (2003-2007). Специальность «Экономика и управление народным хозяйством (сельское хозяйство)»

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат экономических наук

Трудовой стаж:

· Ведущий, главный специалист отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления МСХ РК (2003-2005);

· Начальник отдела экономического анализа, отдела государственных закупок и экономического анализа Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК (2005-2009);

· Начальник управления Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, И.о. директора Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, директор Департамента инвестиционной политики, Департамента Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, корпус «А» МСХ РК (2009-2015);

· Руководитель Секретариата Комитета АПК, Национальная палата предпринимателей РК (02.2015-2016);

· Управляющий директор - Директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен» (2016-2017);

· И.о. советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан, советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан (2017);

· Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (с 25.07.2017)

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