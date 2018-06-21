Главой КазАгро стал вице-министр сельского хозяйства
Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев представил коллективу АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» нового председателя правления.
Рустем Курманов назначен новым председателем правления КазАгро, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
Курманов Рустем Жомартович родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова (2003). Специальность «Экономист-менеджер в отраслях АПК»
· Аспирантура Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова (2003-2007). Специальность «Экономика и управление народным хозяйством (сельское хозяйство)»
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат экономических наук
Трудовой стаж:
· Ведущий, главный специалист отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления МСХ РК (2003-2005);
· Начальник отдела экономического анализа, отдела государственных закупок и экономического анализа Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК (2005-2009);
· Начальник управления Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, И.о. директора Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, директор Департамента инвестиционной политики, Департамента Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, корпус «А» МСХ РК (2009-2015);
· Руководитель Секретариата Комитета АПК, Национальная палата предпринимателей РК (02.2015-2016);
· Управляющий директор - Директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен» (2016-2017);
· И.о. советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан, советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан (2017);
· Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (с 25.07.2017)
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!