В казахстанских рядах миротворческой миссии ООН есть и женщины

Военнослужащие будут получать зарплату в размере трех окладов.

120 казахстанских миротворцев отправятся в Ливан уже в октябре 2018 года. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель Министра обороны Талгат Мухтаров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

По его словам, офицеры будут нести службу в Ливане в составе подразделения вооруженных сил Индии. Осталось лишь заключить с ними соответствующий меморандум, в котором будут обговорены все условия, сообщил Мухтаров. Среди офицеров есть и две женщины, отметил замминистра. Во время миротворческой миссии наши военные будут получать хорошую зарплату.

В Минобороны озвучили сумму, в которую обойдется государству эта командировка в Ливан - примерно 340 млн тенге в год, сообщил Талгат Мухтаров.

"Наши военнослужащие будут получать зарплату в размере трех окладов, кроме того, им положены выплаты из бюджета ООН - $1410 ежемесячно. Более того, предусмотрены отпускные выплаты на оздоровление, как со стороны бюджета Казахстана, так и со стороны бюджета ООН. Кроме того, имеются ежедневные суточные, которые выплачивает ООН нашим военнослужащим. Всего на данную операцию, мы провели расчеты, потребуется в год на миротворческую роту около 340 млн тенге. Это включаются вопросы фонда оплаты труда и логистики", - говорит заместитель Министра обороны РК Талгат Мухтаров.

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