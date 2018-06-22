В Южной Корее запретили убивать собак для еды

Каждый год в стране съедают около миллиона этих животных.

Суд южнокорейского города Бучхон привлек одну из собачьих ферм к ответственности за «убийство животных без надлежащих причин», пишет Мир 24.

Теперь хозяину фермы придется заплатить штраф в размере трех миллиона вон, или 2,7 тысячи долларов США. Активисты надеются, что это станет первым шагом к полному запрету ловли собак на мясо.

Напомним, мясо собак давно стало неотъемлемой частью кухни Южной Кореи. Каждый год в стране съедают около миллиона этих животных.

Согласно проведенному в прошлом году опросу, не употребляют в пищу собачье мясо 70% населения, но только 40% считают запрет подобной практики оправданным. В настоящее время в Южной Корее насчитывается более 17 тысяч ферм.

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