На Марсе обнаружили голубые дюны
Голубой цвет, по мнению экспертов, возник из-за сложной структуры и особого химического состава марсианских геологических образований.
На поверхности Марса обнаружили дюны необычного ярко-голубого цвета. Снимки опубликованы в официальном аккаунте Twitter американского космического агентства NASA, передает Мир 24.
Once in a blue dune…On the floor of the Lyot Crater on Mars lies a field of dunes. One particular dune, seen in this January view, appears turquoise blue in enhanced color & is made of a different composition than the surrounding dune field. Take a look: https://t.co/zeVqWJHO1i pic.twitter.com/PlMNFI4VQr— NASA (@NASA) 21 июня 2018 г.
Многофункциональная межпланетная станция MRO запечатлела часть рельефа Красной планеты в области кратера Лиот. Дюны часто появляются на поверхности кратеров, но обычно они серого оттенка.
Голубой цвет, по мнению экспертов, возник из-за сложной структуры и особого химического состава марсианских геологических образований.
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