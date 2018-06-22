На Марсе обнаружили голубые дюны

Голубой цвет, по мнению экспертов, возник из-за сложной структуры и особого химического состава марсианских геологических образований.

На поверхности Марса обнаружили дюны необычного ярко-голубого цвета. Снимки опубликованы в официальном аккаунте Twitter американского космического агентства NASA, передает Мир 24.

Once in a blue dune…On the floor of the Lyot Crater on Mars lies a field of dunes. One particular dune, seen in this January view, appears turquoise blue in enhanced color & is made of a different composition than the surrounding dune field. Take a look: https://t.co/zeVqWJHO1i pic.twitter.com/PlMNFI4VQr — NASA (@NASA) 21 июня 2018 г.

Многофункциональная межпланетная станция MRO запечатлела часть рельефа Красной планеты в области кратера Лиот. Дюны часто появляются на поверхности кратеров, но обычно они серого оттенка.

Голубой цвет, по мнению экспертов, возник из-за сложной структуры и особого химического состава марсианских геологических образований.

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