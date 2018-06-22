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На Марсе обнаружили голубые дюны

Голубой цвет, по мнению экспертов, возник из-за сложной структуры и особого химического состава марсианских геологических образований.

Фото : twitter22 июня 2018, 08:56

На поверхности Марса обнаружили дюны необычного ярко-голубого цвета. Снимки опубликованы в официальном аккаунте Twitter американского космического агентства NASA, передает Мир 24.

Многофункциональная межпланетная станция MRO запечатлела часть рельефа Красной планеты в области кратера Лиот. Дюны часто появляются на поверхности кратеров, но обычно они серого оттенка.

Голубой цвет, по мнению экспертов, возник из-за сложной структуры и особого химического состава марсианских геологических образований.


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