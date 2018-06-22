Акимы Астаны и Карагандинской области заключили ряд меморандумов

Вопросы, посвященные обмену опытом в области взаимодействия бизнеса, внедрения цифровых технологий стали предметом обсуждения бизнес-форума «Межрегиональное сотрудничество город Астана - Карагандинская область».

Акимат Карагандинской области заключил ряд меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве с акиматом Астаны, сообщает Zakon.kz.

21 июня в рамках Дней Астаны, в Карагандинской области прошел ряд важных мероприятий. В шахтерской столице с рабочей поездкой побывал аким Астаны Асет Исекешев. Программа пребывания включала посещение Историко-культурного центра Первого Президента РК в Темиртау, а также промышленные и социальные объекты.

Вопросы, посвященные обмену опытом в области взаимодействия бизнеса, внедрения цифровых технологий, реализации Концепции «Smart City» и других сферах, стали предметом обсуждения бизнес-форума «Межрегиональное сотрудничество город Астана - Карагандинская область».

Открывая встречу, аким Карагандинской области Ерлан Жаканов от имени карагандинцев поздравил Асета Исекешева с предстоящим юбилеем столицы.

- Это большой праздник не только для астанчан, но и для всей нашей страны. Астана – детище нашего Президента, гордость всего Казахстана. Карагандинцы принимали самое активное участие в строительстве столицы. Сегодня многие выходцы из нашей области успешно работают в Астане, и мы ими, безусловно, гордимся, - сказал он.

Сотрудничество столицы и ее ближайшего соседа оценивается как весьма успешное, но обе стороны заинтересованы в его дальнейшем развитии. Так, главными преимуществами Карагандинской области являются выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура. Как отметил аким области, завершение в текущем году году строительства автобана «Астана-Караганда» в рамках «Реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг» делает регионы еще ближе.

Как известно, Карагандинская область обладает большим сырьевым потенциалом. Это - наши недра, продукция черной и цветной металлургии, стройиндустрия. Для их глубокой переработки требуются новые технологии, которые можно успешно развивать в столице.

Важное значение имеет опыт Астаны в развитии малого и среднего бизнеса.

- Несмотря на промышленную направленность Карагандинской области здесь интенсивно развивается предпринимательство. За прошлый год объем производства в секторе МСБ вырос на 12 процентов, и достиг 1 трлн. тенге. Это сопоставимо и соответствует объему локомотивам нашей экономики – АО «АрселорМиттал Темиртау» и компании «Казахмыс». Этому способствует, в первую очередь, появление новых трендов развития бизнеса, направленных на сервисную экономику. И здесь законодателем мод является Астана. Наши предприниматели по примеру столицы модернизируют услуги в сфере туризма, индустрии развлечений и отдыха, электронной коммерции, придорожного сервиса и IT-технологий, - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Благодаря своему соседству Карагандинская область является участником продовольственного пояса вокруг столицы, стабильно поставляя продукты питания в Астану. Более двух тысяч сельхозформирований региона, вошедших в пояс, поставили продукцию на сумму 25 млрд. тенге. В текущем году планируется увеличить этот объем на 40 процентов.

- Эти примеры дают нам возможность с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие взаимоотношений во всех сферах. Уверен, что межрегиональное сотрудничество открывает огромный потенциал для наших регионов, - подчеркнул аким области.

Асет Исекешев сообщил, что Караганда стала восьмой областью, которую посещает столичная делегация:

- С другими регионами столица уже реализует плодотворное сотрудничество, где в рамках визита было заключено 52 меморандума. Были проведены более 60 культурно-спортивных мероприятий, которые посетили более 45 тысяч гостей. Я хотел бы выразить всем областям огромную благодарность за сотрудничество и поддержку. Карагандинский регион была и остается – главным индустриальным центром Казахстана. И именно здесь прошло становление нашего Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. Карагандинский регион – это политическая и трудовая родина Елбасы, а в народе Караганду называют «золотой колыбелью» Лидера нации».

Обязательным пунктом каждой рабочей поездки является встреча с местным бизнес-сообществом. Более детальное знакомство с областями показало, что в каждой области имеется хороший опыт по таким направлениям, как ГЧП, строительство или сфера образования.

С учетом того, что Астана не является индустриальным городом, основу ее экономики – почти 58 процентов - составляет малый бизнес (более 100 тысяч субъектов). Перед столицей, как и перед другими регионами страны, стоят задачи по реализации программ модернизации Президента Плана нации «100 шагов, «Нурлы жол», «Нурлы жер», «Рухани жангыру». Кроме того, в рамках Плана нации «100 шагов» Президентом РК перед Астаной поставлена задача стать одним из ключевых политических и деловых структурных экономических центров евразийского пространства. Для достижения поставленной цели была разработана новая программа «20 шагов», реализация которой завершается в 2020 году. Ее ключевая задача – развитие устойчивой и сбалансированной экономики, основанной на частных инвестициях и малом бизнесе, а также новое качество жизни.

- Для своей трансформации мы взяли лучшие примеры. Учитывая, что мы не промышленный регион и у нас нет сырьевой базы и ресурсов, основой упор был сделан на развитие 10 приоритетных секторов с учетом опыта таких мегаполисов, как Дубай, Сингапур, Лондон, Москва и другие. Это - современное производство, туризм, финансовый сектор, торговля, логистика, медицинский туризм. Мы разработали программу, ориентируясь на привлечение частных инвестиций и малого бизнеса, - объяснил аким столицы.

В качестве примера он привел несколько проектов, реализованных в рамках ГЧП. Один из них - интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования «Сергек», в которую было инвестировано свыше 10 млрд. как было отмечено, благодаря этой системе, которая прошла сертификацию, в Астане в прошлом месяце не произошло ни одного ДТП со смертельным исходом.

Хорошо зарекомендовал себя городской ситуационный центр, который объединил все камеры видеонаблюдения, социальные сети и городские службы. Тем самым жители города получили возможность оперативно сообщать о неполадках в коммунальной сфере, будь то открытый люк, отключение света или поломка лифта. Работа центра предусматривает 164 регламента внештатных ситуаций, по которым, не дожидаясь команды акима, бригады сразу выезжают на устранение аварийной ситуации.

На повестке дня стоит такой важный вопрос как создание рабочих мест. Отмечается большой переток кадров, в том числе и из Карагандинской области. на сегодняшний день численность занятых в Астане составляет более 500 тысяч человек. Из них 300 тысяч трудятся в сфере малого и среднего бизнеса. Как показал анализ, через пять лет число занятых составит 650 тысяч. Таким образом, перед властями столицы стоит задача создать 150 тысяч новых рабочих мест. Для этого была разработана новая программа занятости, ориентированная на увеличение грантов городского акимата в вузы и колледжи по необходимым специальностям. Кроме того, созданы краткосрочные курсы для желающих параллельно с работой получить образование.

Завершился бизнес-форум церемонией подписания ряда двухсторонних рамочных меморандумов. Соглашения о взаимном сотрудничестве заключили акиматы Астаны и Карагандинской области, управление предпринимательства Карагандинской области и ТОО «Астана Конвешн Бюро», управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области и АО «Astana Innovations», а также АО «НК «СПК «Сарыарка» и АО «НК «СПК «Астана».

Эльмира Шаяхметова

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