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В автосвалку превратили перегонщики польское село

Дороги и лужайки около домов завалены десятками брошенных автомобилей.

Фото : Facebook22 июня 2018, 10:37

Граничащее с Украиной польское село Гребенне медленно превращается в свалку брошеных автомобилей, передает motor.ru.

По словам Томаша Баарта, опубликовавшего фотографии «автомобильного кладбища» в сети Facebook, перегонщики бросают здесь автомобили даже в случае небольшой поломки.

На снимках видно, что дороги и лужайки около домов завалены десятками автомобилей. Некоторые из них требуют ремонта, от части остался только остов, а другие визуально выглядят нетронутыми. В основном, это различные модели Volkswagen — от Polo до Passat, а также Ford, BMW, Audi и Honda.

Баарт говорит, что из-за контрабандистов эта территория ежедневно патрулируется пограничниками и полицией, но их не интересует незаконная свалка.


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