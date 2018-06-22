Мамин посетил с рабочим визитом Павлодарскую область и ВКО

Он ознакомился с деятельностью ряда промышленных предприятий и ходом реализации инфраструктурных и индустриальных проектов.

Первый вице-премьер Аскар Мамин проинспектировал ход реализации инфраструктурных и индустриальных проектов Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую область проинспектировал ход реконструкции автомобильной дороги «Центр-Восток», а также ознакомился с реализацией индустриальных проектов регионов.

Проехав по автомагистрали Астана-Павлодар, А. Мамин ознакомился с ходом строительства автокоридора «Центр-Восток» и, заслушав отчеты руководителей АО «НК «ҚазАвтоЖол» и подрядных организаций, провел совещание по развитию республиканской сети автомобильных дорог.

Общая протяженность автодорог республиканского значения в трех областях – Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской составляет 7 345 км. По автомобильному коридору «Центр-Восток» введено в эксплуатацию 404 км, ремонтом и реконструкцией охвачено 501 км дороги. Все работы проводятся согласно утвержденного графика.

В рамках поездки А. Мамин ознакомился с состоянием объектов дорожного сервиса. В настоящее время вдоль автодорог республиканского значения Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей расположены 530 объектов дорожного сервиса категории А, В, С, D. До конца 2018 года в эксплуатацию будут введены еще 16 объектов.

Первый заместитель премьер - министра РК посетил павильон модульного типа «Kazway», расположенный на 28 км обхода города Астаны. Павильон оснащен современной системой вентиляции и обогрева, системой видеонаблюдения, беспроводным wi-fi, вакумным туалетом и другими передовыми технологиями, обеспечивающие комфортное и надежное пребывание в объекте. До конца текущего года планируется открытие 12 модульных павильонов на автодорогах Астана-Щучинск, Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай, Боровское кольцо (въезд в п. Боровое), обход города Астаны.

По итогам инспекции А.Мамин поручил АО «НК «ҚазАвтоЖол» открыть движение на протяжении 905 км коридора «Центр-Восток», поставил задачу завершить проект в целом в 2019 году.

Первый вице-премьер РК посетил Бозшакольский горно-обогатительный комбинат и ознакомился с технологическим процессом производства медного концентрата и развитием горных работ.

Литье колесных пар, выпуск стрелочных переводов, крестовин и ремонтных комплектов для железнодорожной отрасли представили в ТОО «Проммашкомплект». Первый вице-премьер также ознакомился с деятельностью ряда объектов на территории СЭЗ «Павлодар».

На Павлодарском нефтехимическом заводе А.Мамину доложили о модернизации предприятия, которая обеспечила увеличение производительности по переработке сырой нефти, повышение качества моторных топлив до соответствия требованиям стандартов К-4 по бензину, К-5 по дизтопливу. Проект позволил внедрить энергосберегающие и экологически чистые технологии, автоматизацию управления, рациональное использование природных ресурсов и повысить эффективность природоохранных мер.

В Восточно-Казахстанской области первый вице-премьер ознакомился с работой предприятий оборонного и гражданского назначения – АО «Семей инжиниринг» и Семипалатинский машиностроительный завод.

Во время посещения ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» А.Мамину доложили о запуске в 2018 году нового производства по обогащению руды.

В городе Семей первый заместитель премьер - министра РК ознакомился с ходом работ по расширению и реконструкции РК-1, где ведутся пуско-наладочные работы по модернизации технологического оборудования тепловых источников и магистральных тепловых сетей теплоснабжения.

Также А.Мамин посетил ряд социальных объектов, в том числе новый микрорайон «Қарағайлы», который построен по программе «Нұрлы жер» и детский сад на 320 мест.

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