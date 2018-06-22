 Ж.Туймебаев: Туркестан обретет новое дыхание 

Глава региона отметил значимость создания Туркестанской области, которая является центром казахского ханства, духовной и культурной столицей всего тюркского народа.

Жители Туркестана с особой радостью приняли новость об Указе Главы государства о создании Туркестанской области и присвоении городу статуса областного центра, отпраздновав данное событие. В торжественном мероприятии, прошедшем в областном центре по этому случаю, приняли участие аким области Жансеит Туймебаев, секретарь областного маслихата К.Балабиев, первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Н.Жолдасов, депутаты областного маслихата, ветераны области и представители интеллигенции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Выступая на праздничном мероприятии глава региона отметил значимость создания Туркестанской области, которая является центром казахского ханства, духовной и культурной столицей всего тюркского народа.

«От всей души поздравляю Вас с этим историческим моментом - присвоения древнему и священному городу Туркестан статуса областного центра. Как отметил Глава государства, историческое решение, принятое для процветания региона и придания импульса, имеет глубокое значение. Этот шаг положительно способствует возрождению исторических экспонатов, росту социально-экономического потенциала, улучшению качества жизнедеятельности местных жителей. Город с 1500-летней историей, обретет новое дыхание», - сказал Ж.Туймебаев.

Вместе с этим, глава региона подчеркнул, что Глава государства уделяет особое значение возрождению Туркестана. К примеру, при непосредственной инициативе Главы государства в 1991 году в Туркестане был создан международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Яссави. Данная инициатива определила особое место города в тюркском мире.

Также, с 1998 года проводились подготовительные мероприятия, посвящённые празднованию 1500-летия Туркестана. В частности, в 2000 году решением ЮНЕСКО было утверждено отпраздновать 1500-летие Туркестана на мировом уровне, что также стало значимым периодом в историческом развитии города. Кроме того, в 2002 году в Туркестане состоялся ІІ Всемирный курултай казахов, где были рассмотрены вопросы возвращения оралманов в Казахстан, а также обсужден план увеличения квот переселенцам.

Отметим, что Туркестан является не только торговым центром для Кызылординской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, и Мангистауской областей, он расположен вдоль международного транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай» и железнодорожной магистрали.

Стоит подчеркнуть, что в 2017 году решением организации ТЮРКСОЙ Туркестан был признан культурной столицей тюркского мира. В связи с этим, на протяжении года в городе были проведены различные культурные мероприятия, олицетворяющие единство и культуру братских народов.

Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой с участием звёзд эстрады Казахстана.

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