Мужчине плеснули в лицо бензином и подожгли

Он сейчас находится в критическом состоянии.

Ничего не подозревавший грузчик в считанные секунды превратился в огненный шар после того, как мужчина облил его лицо бензином и поджёг. Молодой человек получил ожоги 60% тела и сейчас он борется за свою жизнь. Камеры видеонаблюдения, расположенные в магазине в бразильском городе Терезополис, засняли ужасающее нападение, сообщает Mirror.

На кадрах видно, как он разговаривает с кем-то в сторожке, как вдруг входит ещё один мужчина, который обливает его бензином и поджигает зажигалкой. Пламя моментально охватывает жертву, и молодой человек выбегает на улицу, крича от боли. Полиции удалось задержать подозреваемого, который был в бегах после нападения.

Когда прибыли медики, он был в сознании и даже смог самостоятельно сесть в машину скорой помощи. Однако после того, как шок мужчины прошёл, его состояние ухудшилось. Его пришлось перевезти в ожоговое отделение, где пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Мотив преступления до сих пор не известен.

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