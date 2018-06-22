В Талдыкоргане 300 НПО и бизнес сообществ участвуют в республиканском форуме "АСАР"

«ASAR» - это коммуникационный инструмент, который обеспечивает трансляцию лучших практик совместной деятельности НПО, бизнеса и государства, активизацию усилий и привлечение дополнительных ресурсов и наработок.

Напомним форум стартовал вчера, а сегодня продолжился пленарной сессией на тему «Развитие местных сообществ: синергия государства, НПО и бизнеса», передает zakon.kz.

В нем участвовали министр по делам религий и гражданского общества Дархан Калетаев, заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар, заместитель председателя НПП «Атамекен» Эльдар Жумагазиев.

Со вступительным речью выступил министр по делам религий и гражданского общества Дархан Калетаев. Он отметил, что площадка форума «ASAR» станет эффективной, востребованной и креативной диалоговой площадкой сотрудничества государства, НПО и бизнеса страны для решения актуальных вопросов во благо общества.

- Платформа «ASAR» является одним из инструментов реализации подпрограммы «Атамекен» программы «Рухани Жаңғыру». «ASAR» - это коммуникационный инструмент, который обеспечивает трансляцию лучших практик совместной деятельности НПО, бизнеса и государства, активизацию усилий и привлечение дополнительных ресурсов и наработок. - заявил Д. Калетаев.

Затем заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар, проинформировал о том, что у них успешно реализуется целый ряд проектов для развития региона при участии государства, бизнеса и НПО.

- В рамках программы «Туган жер» жетысуские бизнесмены стали активно вкладывать средства в строительство социальных объектов: детских центров, детских садов, парков, объектов культуры и спорта. Проведение диалоговой площадки «ASAR» позволит выстроить системную работу по развитию трехстороннего сотрудничества – НПО, бизнеса и государства. Площадка заложит фундамент для постоянного сотрудничества, а также придаст импульс активизации гражданского общества в решении социальных вопросов, - отметил Жаксылык Омар.

После чего состоялась интеллектуальная конференция «Спикер №7», на которой выступили социальный предприниматель Алеся Нугаева, руководитель реабилитационного центра «Асар» Елдос Баялышбаев, руководитель ТОО «Образовательный центр EcoFermer» Денис Тен, участница программы по экономической поддержке женщин в Казахстане «Cocа-Cola Белестері» Майра Джалимбетова, генеральный директор, проект «Социальный городок «Сәлем» Арман Кушкимбаев и председатель Союз ремесленников Казахстана Айжан Беккулова.

В ходе форума бизнесмены поддержали 8 проектов НПО, из них 4 проекта – от Алматинской области, по 1-му – от Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей и г. Шымкент.

Эти проекты в основном направлены на улучшение социального положения граждан и решение актуальных проблем населения

По итогам второго республиканского форума трехстороннего сотрудничества НПО-бизнеса-государства«ASAR» министр по делам религий и гражданского общества Дархан Калетав и председатель правления «Казахстанского Медиа Альянса» Арманжан Байтасов подписали «Дорожную карту взаимодействия Министерства по делам религий и гражданского общества РК с ОО «Казахстанский МедиаАльянс».

Стоит отметить, организаторами форума являются Министерство по делам религий и гражданского общества РК, акимат Алматинской области, НПП «Атамекен» и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». Партнерами выступили ТОО «Филип Моррис Казахстан», ТОО «Cocа-Cola Almaty Bottlers», Raimbek Bottlers, Гражданский Альянс Казахстана, ОФ «Social Development Center», ОО «Береке» и Ассоциация развития гражданского общества.

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