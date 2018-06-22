С 2019 года больницы и поликлиники будут переведены на безбумажный формат

Также сегодня уже доступна такая услуга, как портал бюро госпитализации.

Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре Правительства рассказал вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Докладывая о ходе цифровизации системы здравоохранения, вице-министр отметил, что экосистема здоровья пациента построена вокруг пациент-ориентированности и сегментирована на четыре направления:

Оздоровление и профилактика;

Раннее выявление болезней;

Оказание медицинской помощи;

Управление заболеваниями и реабилитация.

«Для продвижения цифровизации внедряются определенные сервисы. К примеру, уже сейчас доступны такие из них, как удаленная запись к врачу через онлайн порталы, вызов врача на дом и т.д. Все эти сервисы доступны через портал электронного Правительства либо в медицинских информационных системах», — сообщил О. Абишев.

Так, с 1 января текущего года четыре региона вошли в пилотный проект по переводу больниц в безбумажный формат работы. К ним с 1 апреля присоединились еще четыре региона, а с 1 июля на такой формат перейдут и оставшиеся регионы и Астана, Алматы, Шымкент.

«С 1 января 2019 года все медицинские учреждения, поликлиники и стационары, оказывающие объем бесплатной медицинской помощи, будут вести запись на прием и осмотр пациентов только в информационных системах, исключая бумажное дублирование», — проинформировал О. Абишев.

Теперь, по словам вице-министра, пациентам не нужно носить с собой амбулаторные карты, флюорографические записи и т. д. Достаточно будет предъявить удостоверение личности и вся информация высветится на экране компьютера лечащего врача.

Также сегодня уже доступна такая услуга, как портал бюро госпитализации. Он создан для тех, кто направляется с амбулаторного уровня на уровень госпитализации. Теперь, зайдя на портал и введя свой ИИН, каждый пациент, нуждающийся в госпитализации, будет знать дату своей госпитализации.

Рассказал вице-министр и об электронных услугах уведомительного характера на портале е-правительства. Если вы зарегистрированы на портале, состоите на диспансерном учете, система автоматически будет направлять вам уведомление о плановом осмотре. Информация также может направляться на сотовый телефон. Такое же уведомление будет приходить на телефон или электронный адрес беременных о плановых осмотрах.

Кроме того, сегодня каждый гражданин через мобильные приложения может дать оценку деятельности медицинских организаций, которые его обслуживают.

«С прошлого года в целях дальнейшей оптимизации этих услуг запустили единую электронную почту для врачей. Сейчас в ней зарегистрировано 86 тысяч пользователей. В Единой экосистеме врачей уже создано 600 групп по интересам, в которых врачи в режиме онлайн могут обмениваться информацией через существующие сервисы», — подчеркнул О. Абишев.

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