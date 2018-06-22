В Алматы частично перекроют улицу Жансугурова

На некоторых участках движение будет приостановлено до октября.

В схему движения автотранспорта по ул. Жансугурова вносятся изменения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима г.Алматы.

Изменения в дорожном движении связаны с производством строительно-монтажных работ по объекту «Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути».

«С 23 июня по 1 октября текущего года движение по ул. Жансугурова от ул. Ломоносова до ул. Тобаякова будет приостановлено. Проезд будет обеспечен по ул. Ломоносова, ул. Щорса, ул. Тобаякова и пр. Сейфуллина. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме», – говориться в сообщении горакимата.

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