В Алматы частично перекроют улицу Жансугурова
На некоторых участках движение будет приостановлено до октября.
Фото : ГТРК «Кубань22 июня 2018, 17:44
В схему движения автотранспорта по ул. Жансугурова вносятся изменения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима г.Алматы.
Изменения в дорожном движении связаны с производством строительно-монтажных работ по объекту «Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути».
«С 23 июня по 1 октября текущего года движение по ул. Жансугурова от ул. Ломоносова до ул. Тобаякова будет приостановлено. Проезд будет обеспечен по ул. Ломоносова, ул. Щорса, ул. Тобаякова и пр. Сейфуллина. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме», – говориться в сообщении горакимата.
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