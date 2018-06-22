IT-центр в политехническом колледже Усть-Каменогорска позволит воплощать уникальные проекты

Уже сейчас студенты разрабатывают замысловатые уникальные проекты.

Сегодня на базе Усть-Каменогорского политехнического колледжа в рамках проекта партии «НұрОтан» открылся современный IT-центр, отвечающим всем требованиям для обучения специалистов в сфере информационных технологий.

В этом центре учащиеся смогут изучать основы программирования, веб-дизайна, компьютерной графики и 3D-моделирования, технологии компьютерного конструирования, сборку и программирование автономных роботов на основе микроконтроллеров.

Как отмечает заместитель акима области Асем Нусупова, сегодня в стране большое внимание уделяется цифровизации.

- Предприятия области переходят на цифровые процессы производства. Поэтому, чтоб отвечать современным требованиям,мы открыли IT-центр на базе Усть-Каменогорского политехнического колледжа. Аналогичный центр открыт в городе Семей на базе Электротехнического колледжа. Тем самым наши выпускники будут иметь все необходимые знания, чтоб быть востребованными кадрами.

По словам директора городского политехнического колледжа Исатая Исина, IT-центр будет двигателем для творчества. Уже сейчас студенты разрабатывают замысловатые уникальные проекты: «умная» теплица, управлять которой можно даже в другом городе, сигнализации для дома, уведомляющие вас посредством SMS-сообщения, роботы с управлением на расстоянии.

- Наша молодежь должна владеть и применять IT-технологии. Ведь это та сфера, где можно реализовать самые смелые креативные идеи и проекты. Для нас самое главное - это взаимодействие с крупными предприятиями, потому что мы подготавливаем кадры для них. К примеру, к нам обратилась компания «ELSIM», которая производит оборудование «SIEMENS». Им необходимы кадры, которые полноценно будут владеть технологиями компании. Поэтому они готовы помочь оснастить нам кабинет оборудованием «SIEMENS». В свою очередь, мы обучим грамотных специалистов для них, - говорит Исатай Исин.

IT-центр на базе политехнического колледжа планирует сотрудничать также с такими предприятиями, как ТОО «ИнфоСофтПром», ТОО «Силумин-Восток».

Отметим, что данный выбор колледжа для создания современного центра информационных технологий произошел неслучайно. Ведь политехнический колледж одним из первых в области начал подготовку кадров по IT-специальностям и на протяжении 65 успешно выпускает квалифицированных специалистов.

Поэтому для дальнейшего развития данной сферы в Восточном Казахстане между управлениями образования, координации занятости и социальных программ и политехническим колледжем был заключен трехсторонний договор о взаимном сотрудничестве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!