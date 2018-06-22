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Террористы возмутились убийством террориста террористами

Боевики недовольны тем, что ИГ открыто действует в провинции, несмотря на принятые меры.

Фото : Telegram-канал Directorate 422 июня 2018, 21:35

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РК) похитили охранника главаря другой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и казнили его. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Боевики ИГ опубликовали видео с пленным Абу Юсуфом Хальфаем. Его тело позже было найдено в районе города Хан-Шехун в провинции Идлиб.

Видеозапись возмутила главарей идлибских банд, отмечают авторы канала. Боевики недовольны тем, что ИГ открыто действует в провинции, несмотря на принятые меры. Один из главарей призвал группировки сплотиться, чтобы обеспечить безопасность в регионе.

Северо-запад провинции Идлиб остается под контролем различных группировок, в отличие от западных и центральных районов Сирии. Кроме того, в регионе все еще продолжаются столкновения. На начало 2018 года именно Идлиб был самым мощным форпостом террористов на территории страны.


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