Военные оркестры произвели фурор на улицах столицы

В числе участников выступления на площади кроме казахстанских оркестров были представлены оркестр войск Национальной гвардии Российской Федерации и Народной вооруженной полиции Китайской Народной Республики.

В рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Әскери керней», организатором которого является Национальная гвардия Республики Казахстан состоялись концертные выступления военных оркестров на площади возле монумента «Байтерек» города Астана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Горожане и гости столицы окунулись в мир искусства через военную, классическую и эстрадную музыку. Репертуар оркестров состоял, как из современных мелодий, так из композиций военных лет, а также прошли парадные дефиле и плац-концерт.

В числе участников выступления на площади кроме казахстанских оркестров были представлены оркестр войск Национальной гвардии Российской Федерации и Народной вооруженной полиции Китайской Народной Республики.

В это же время на площадях Концертного зала «Астана» и спортивного комплекса «Қазақстан» со своей программой выступали военные оркестры региональных командований Национальной гвардии РК.

Фестиваль «Әскери керней» – это захватывающее дух музыкально-театрализованное представление, на котором органично сочетается военная, классическая, народная и эстрадная музыки и парадные дефиле военных оркестров. Он способствует развитию культурных связей и международного сотрудничества с соседними странами, популяризации государственной символики и церемониалов, гражданского и патриотического воспитания молодежи.

Ежегодно данное мероприятие является знаковым культурным событием, оставляя яркое впечатление у жителей и гостей не только столицы, но и разных регионов Казахстана. Потому что, перед заключительным этапом фестиваля в каждом городе страны проводятся отборочные туры. В них выявляют лучшие оркестры, впоследствии попадающие на заключительный этап в Астану.

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