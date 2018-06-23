В Кызылорде контрактник вместо службы проводил время дома

Военнослужащий не приступал к своим обязанностям в течение 12 дней после трудового отпуска.

В Кызылорде молодой человек, уклонившийся от военной службы, привлечен к ответственности. Дело военнослужащего рассматривалось в городском специализированном административном суде, передает МИА «Казинформ».

Молодой человек нес службу на контрактной основе, был рядовым стрелковой роты войсковой части 55/47. Военнослужащий не приступал к своим обязанностям в течение 12 дней после трудового отпуска.

По словам старшего прокурора военной прокураторы Кызылординского гарнизона Бахытжана Нурмаханбетова, военнослужащий грубо нарушил трудовые требования.

«В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что военнослужащий находится у себя дома. Но он не смог объяснить свои действия. Он полностью признал свою вину и попросил прощения в суде», - сказал он.

По решению городского специализированного административного суда на рядового наложен штраф в размере 30 МРП.





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