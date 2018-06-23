Что делали Джаксыбаев и Сагинтаев в Туркестанской области

Сайт премьер-министра Казахстана опубликовал видео о поездке по региону.

В среду, 20 июня, по поручению президента РК Нурсултана Назарбаева премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков с рабочей поездкой посетили новую Туркестанскую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

По приезду в регион Б. Сагинтаев и А. Джаксыбеков приняли участие в сессии маслихата вновь образованной Туркестанской области, где глава Правительства зачитал депутатам письмо Главы государства. По итогам голосования Жансеит Туймебаев стал акимом Туркестанской области. Далее на встрече с активом области был представлен новый аким.

Позже Бакытжан Сагинтаев и Адильбек Джаксыбеков направились в Шымкент, чтобы озвучить депутатам городского маслихата письмо Главы государства с предложением назначить на должность акима Шымкента Габидуллу Абдрахимова. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру. По итогам внеочередной сессии маслихата по установленному порядку состоялось представление нового акима активу города республиканского значения.

Еще одной целью рабочей поездки стало ознакомление с перспективами развития города Туркестан как областного центра.

Так, Б. Сагинтаеву и А. Джаксыбекову доложили о ходе реализации Генерального плана развития города Туркестан и представили видение по развитию нового административно-делового центра, в частности планы дальнейшей модернизации социальной, дорожной, строительной инфраструктуры и ЖКХ.

Аким Туркестанской области Ж. Туймебаев, в свою очередь, рассказал о проекте возрождения исторической части «Көне Түркістан», направленного на реконструкцию сооружений вокруг Мавзолея Х. А. Яссауи.

В завершении рабочей поездки были посещены ряд социальных объектов: новый микрорайон «Отырар», строящийся в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», Международный казахско-турецкий университет имени А. Яссауи, и др.

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