В Алматы отключат холодную воду

В период отключения медицинские и образовательные учреждения будут снабжаться питьевой водой с помощью автоцистерн.

В Медеуском районе Алматы часть домов на несколько часов отключат от холодного водоснабжения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматы Су.

С 8-ми до 20-ти часов 26 июня будет прекращена подача холодной воды в здания, расположенные в границах контура улиц Сатпаева - Достык - Казыбек би - Кунаева.

Введение кратковременного ограничения по услугам холодного водоснабжения потребителям этого сектора города необходимо для проведения плановых работ по замене и установке запорно-регулирующих устройств (арматур).

В период отключения медицинские и образовательные учреждения будут снабжаться питьевой водой с помощью автоцистерн.

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