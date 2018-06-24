10 июля планируют запустить космический грузовик «Прогресс МС-09»

К запуску космического грузовика готовятся не только на космодроме, но и в космосе.

Ближайший пуск с космодрома Байконур по программе Международной космической станции (МКС) намечен на 10 июля 2018 года, передает МИА «Казинформ».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-09» с № 31 площадки космодрома Байконур назначен на 10 июля 2018 года в 03 часа 51 минуту по времени Астаны.

К запуску космического грузовика готовятся не только на космодроме, но и в космосе. 23 июня 2018 года была проведена плановая коррекция орбиты МКС, целью которой стало формирование баллистических условий для выведения на орбиту транспортного грузового корабля «Прогресс МС-09», сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Космический грузовик «Прогресс Мс-09» должен доставить на борт Международной космической станции топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.





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