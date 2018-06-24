20-летний казахстанец стал золотым призером Кубка Азии по дзюдо

В планах спортсмена - выступить на чемпионате мира по дзюдо.

20-летнему Сунгату Жубаткану удалось выиграть четыре поединка и стать чемпионом в своей весовой категории до 66 килограммов.

В планах спортсмена - выступить на чемпионате мира по дзюдо, который пройдет с 17 по 21 октября на Багамских островах.

Сунгат Жубаткан уже 10 лет занимается дзюдо. Он является чемпионом Азии, Кубка Европы и трехкратным чемпионом Казахстана. Занимается дзюдоист под началом тренеров Манарбека Бисекенова и Сергея Волобуева в ДЮСШ «Жас батыр».

Кубок Азии по дзюдо среди юношей, юниоров и девушек завершился 22 июня в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Участниками стали более 200 молодых дзюдоистов из 12 стран мира.

Кроме этого, три воспитанника ДЮСШ «Жас батыр» стали призерами турнира по дзюдо, посвященного памяти Маншук Маметовой. Соревнования проходили 22 июня в Уральске.

Рамазан Мамаев (до 60 кг) и Женис Амирбек (до 66 кг) удостоились золотых наград. Бауыржан Сагынгали (до 66 кг) стал обладателем серебряной медали.

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