Пресс-секретаря Трампа выгнали из ресторана

Хозяйка небольшого ресторана в американском Лексингтоне (штат Вирджиния) выставила за дверь пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс из-за несогласия с политикой администрации Дональда Трампа. Об инциденте рассказала сама Сандерс в своем Twitter.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so