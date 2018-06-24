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Пресс-секретаря Трампа выгнали из ресторана

Хозяйка ресторана объяснила свой поступок.

Фото : gdb.voanews.com24 июня 2018, 19:08

Хозяйка небольшого ресторана в американском Лексингтоне (штат Вирджиния) выставила за дверь пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс из-за несогласия с политикой администрации Дональда Трампа. Об инциденте рассказала сама Сандерс в своем Twitter.

"Прошлой ночью владелец ресторана Red Hen в Лексингтоне попросил меня удалиться, поскольку я работаю на президента США, после чего я вежливо ушла, - сообщила представитель Белого дома. - Эти действия говорят о ней гораздо больше, чем обо мне. Я всегда стараюсь и буду стараться уважительно обходиться с людьми, в том числе с теми, с кем у меня есть разногласия".

Официант ресторана позже написал на своей странице в Facebook, что хозяйка ресторана разговаривала с Сандерс, но пресс-секретарь и члены ее семьи ушли добровольно.

Владеющая заведением Стефани Уилкинсон мотивировала свой поступок борьбой за демократию: "Иногда людям приходится принимать неудобные решения, чтобы отстоять свою мораль".

Озвучена была и иная версия: Стефани Вилкинсон заявила, что сделала это в знак солидарности с сексуальными меньшинствами, представителями которых являются несколько ее сотрудников.

Хозяйка добавила, что до выдворения Сандерс и ее спутники уже обслуживались. Вилкинсон не приняла от них деньги, обслужив за счет заведения, хотя спутники пресс-секретаря предлагали оплатить счет.

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