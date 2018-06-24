Как в столице прошел Международный Олимпийский день

Международный Олимпийский день массовыми-спортивными мероприятиями по всей стране. В этом году один из главных олимпийских праздников мировое спортивное сообщество отметило в 70-ый раз. В честь этого знаменательного события Международный Олимпийский комитет запустил кампанию #UnitedBy, призванную объединить любителей спорта и здорового образа жизни во всем мире.

Жители столицы начали воскресное утро с фитнес-разминки в Столичном парке, к которой присоединились и именитые отечественные спортсмены – участники и призеры Олимпийских игр. Утренняя зарядка прошла вместе с проектом столичного акимата "Fitness Park Astana», которая уже ни в первый год позволяет астанчанам проводить выходные активно и с пользой для здоровья. Кроме этого, большой интерес особенно среди самых маленьких участников вызвали показательные выступления и мастер-классы по разным видам спорта.

«Спорт это один из главных инструментов в продвижении идеологии мира, дружбы и развития. Поэтому я искренне рада видеть, что в нашей стране подобные спортивные мероприятия уже стали традицией и пользуются популярностью. Этот день для нас, олимпийцев, это возможность совместить приятное с полезным. Кроме очевидных плюсов, это еще и встреча с друзьями и нашими болельщиками. Что для нас Олимпизм? Олимпизм - это философия жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера и уважении всеобщих основных этических принципов. Я поздравляю всех с этим замечательным праздником и желаю, чтобы наша олимпийская семья становилась все больше», сказала Гузель Манюрова, которая на сегодняшний день успешно справляется со своими обязанностями в качестве вице-президента казахстанской федерации по видам борьбы.

Спортивные традиции не забывают и в Алматы. В этом году, как и в предыдущие, Олимпийский день алматинцы отметили велопробегом. Старт был намечен на БЦ «Нурлы Тау». Участие в пробеге приняли также казахстанские спортсмены. Кроме того, 23 июня в Алматы Центр паллиативной помощи детскому населению «Я с Тобой» при поддержке НОК Казахстана в рамках празднования Олимпийского дня провели игры «Юных Кочевников» с участием детей с онкологическими заболеваниями.

В других областях и городах Казахстана 23 и 24 июня также прошли спортивно-массовые мероприятия, посвященные Международному Олимпийскому дню. И если этот день во всем мире проходит под слоганом #UnitedBy, то Казахстан действительно в эти два дня был объединен Спортом. Все участники получили сертификаты участника Олимпийского дня, призы и подарки от Национального Олимпийского комитета страны.

Международный Олимпийский комитет принял решение в январе 1948 года во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице ежегодно праздновать Международный Олимпийский день 23 июня. Эта дата была выбрана с тем, чтобы увековечить дату создания МОК 23 июня 1894 года, после того как энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен огласил свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом. После того, как конгресс принял решение о проведении в 1896 году в Греции первой Олимпиады, Кубертен возглавил созданный тогда же МОК.



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