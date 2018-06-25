Эрдоган лидирует на выборах после обработки 90% бюллетеней

Лидеры стран мира уже начали поздравлять президента Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства с результатом 53,4% по данным обработки 90% бюллетеней, его основной соперник Мухаррем Индже набирает 30,4%, сообщает в воскресенье агентство Anadolu, имеющее право публиковать предварительные данные Высшего избирательного совета. Об этом пишет РИА Новости.

В избирательные бюллетени на прошедших в воскресенье президентских выборах были включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы.

Отрыв Эрдогана от Индже сокращается по мере подсчета голосов. Демирташ набирает 7,7%, Акшенер – 7,5 %.

На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 43,0% по итогам обработки 92% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набирает 11,3%. Таким образом, объединяющий их Национальный альянс получает 346 из 600 мест в парламенте, что составляет 57,6%. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 21,1%, Хорошая партия – 9,7%, прокурдская Партия демократии народов – 10,8% голосов.

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