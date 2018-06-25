Назарбаев поздравил Эрдогана с уверенной победой на выборах

Уверен, что традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Турцией будут служить на благо двух народов - президент.

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с избранием на пост президента Турецкой Республики, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Реджепа Эрдогана с уверенной победой на прошедших выборах президента Турецкой Республики.

«Результаты выборов продемонстрировали высокую оценку турецкого народа Вашей деятельности на посту руководителя страны и искреннюю поддержку проводимых Вами политических и экономических реформ, а также обозначенных стратегических направлений развития. Уверен, что традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Турцией, основанные на взаимном уважении и братстве, будут служить на благо двух народов, и в будущем наше стратегическое партнерство поднимется на качественно новый уровень», - говорится в телеграмме.

В завершение президент Казахстана пожелал Р.Эрдогану здоровья и успехов на ответственном посту, а всему братскому турецкому народу – благополучия и процветания.

24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы. Реджеп Тайип Эрдоган набрал большинство голосов избирателей на президентских выборах. Подсчитано уже 99 процентов бюллетеней, и оставшаяся часть не сможет повлиять на итоги. За Эрдогана проголосовали 52,55 процентов граждан Турции.

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