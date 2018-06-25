В Алматы выявили контрабанду товаров из Китая на 1,4 млрд тенге

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками Службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК совместно с ДГД по Алматы выявлен факт контрабанды товаров народного потребления из Китайской Народной Республики, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ТОО «M» на системной основе из КНР в Казахстан автомобильным транспортом завозились товары народного потребления путем недостоверного декларирования, то есть стоимость и количество заявленных товаров в декларациях на товары не соответствовали фактически ввозимым товарам.

В настоящее время, установленная таможенная стоимость незадекларированных товаров составляет более 1,4 млрд. тенге.

Службой экономических расследований ДГД по Алматы возбуждено уголовное дело по статье 234 части 2 пункта 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. По уголовному делу назначена судебно-товароведческая экспертиза, устанавливаются фигуранты и причастные лица к совершению данного преступлению, а также проводятся все необходимые следственные действия.

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