В Акмолинской области отмечен рост доли обрабатывающей промышленности

Благодаря увеличению доли обрабатывающей промышленности, а это почти 80%, традиционно аграрная область становится индустриально – аграрной.

Значительный вклад в развитие области вносят предприятия индустриального сектора, об этом сообщил аким Акмолинской области М.Мурзалин на встрече Премьер-министра РК Б. Сагинтаева с активом области и представителями бизнеса по актуальным вопросам развития региона и реализации Послания Главы государства "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Аким Акмолинской области в своем выступлении отметил о возросшем потенциале предприятий индустриального сектора. Благодаря увеличению доли обрабатывающей промышленности, а это почти 80%, традиционно аграрная область становится индустриально – аграрной.

М. Мурзалин проинформировал участников встречи, что в рамках государственной Программы индустриально-инновационного развития в области реализуются еще 10 проектов на сумму 526 млрд. тенге (4 300 рабочих мест), из них 5 проектов на 48 млрд. тенге (1 120 рабочих мест) с планируемым вводом в текущем году.

Одним из объектов, который планируется ввести в первой очереди – это один из крупных проектов в стране – Макинская птицефабрика мощностью 50 тыс. тонн мяса птицы в год, что позволит предприятию закрыть 35% импорта мяса птицы, (ежегодно в страну завозится порядка 170 тыс. тонн мяса птицы).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!