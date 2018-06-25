АО «Астанаэнергосервис» формирует совет эффективности

На официальном сайте АО «Астанаэнергосервис» объявлен набор участников в состав Совета эффективности.

В АО «Астанаэнергосервис» разработана, утверждена и внедряется инвестиционная политика, которая требует защищать необходимость инвестиций и формировать конкретные параметры проектов, эти требования стандартные для промышленных компаний передает zakon.kz.

На сегодняшний день создается инвестиционный комитет, который принимает решения об утверждении или отклонении мероприятий, в состав были приглашены представители таких крупных ведомств и структур, как Министерство энергетики РК, Акимат г.Астаны, Самрук-Энерго, ЦАЭК, ККС и другие. Многие из них на самом высоком уровне поддержали инициативу и делегировали участников.

Кроме того, для повышения качества реализации инвестиционной программы группы компаний АО «Астанаэнергосервис», обеспечения гласности, прозрачности и открытости в работе создаётся Совет эффективности.

Он формируется на основе добровольного участия, в составе не более 12 человек.

Члены Совета будут ознакомлены с инвестиционной программой, задавать вопросы по программе, а также предлагать решения по улучшению ее реализации.

Предполагаем, что в Совет эффективности войдут активные граждане, имеющие желание, знания и опыт, для улучшения работы энергокомпаний и увеличения эффективности вложений каждого тенге, Пресс-служба АО «Астанаэнергосервис».

Для участия необходимо:

- Заполнить заявку о желании войти в состав Совета на официальном сайте АО «Астанаэнергосервис» (ссылка: https://aes.kz/opros/)

- Прикрепить копию удостоверения личности или паспорта, а также резюме в свободной форме.

Заявки принимаются до 20 июля 2018 года.

Члены Совета эффективности осуществляют свою деятельность на волонтерских началах.

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