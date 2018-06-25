Лучшие масс-медиа отличают профессионализм, объективность, оперативность - Токаев

Журналистика в нашей стране всегда была на передовом рубеже реформ.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев в преддверии профессионального праздника поздравил журналистов с Днем работников связи и информации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Он подчеркнул, что депутаты Сената с большим уважением относятся к работникам СМИ, воздают должное их профессионализму, патриотизму и человеческим качествам.

«Роль СМИ неуклонно растет. Даже с наступлением социальных сетей традиционные средства массовой информации не уступают своих позиций, потому что не стоят в стороне от технологического прогресса, а, напротив, встраиваются в него», - сказал К.Токаев.

Спикер отметил, что журналистика в нашей стране всегда была на передовом рубеже реформ, печатные и электронные издания пользуются доверием у миллионов людей. Лучшие отечественные масс-медиа отличают профессионализм, объективность, оперативность.

Председатель Сената обратил внимание аудитории на то, что Казахстан находится на переломном этапе своего развития в сложнейшей геополитической ситуации. Градус конфликтности в мире, к сожалению, не снижается, санкционное противостояние нарастает.

«Усиливается противоречие между двумя основными глобальными тенденциями – глобализмом и национализмом. Казахстан как ответственный и авторитетный член международного сообщества проявляет должную принципиальность в отстаивании собственных национальных интересов», - сказал он.

Спикер отметил, что Глава государства, пользующийся абсолютным доверием народа и огромным авторитетом за рубежом, последовательно отстаивает национальные интересы Казахстана на международной арене: «Лидерство и статус Первого Президента – Елбасы являются надежной гарантией стабильности политической системы нашей страны».

Говоря о законотворческой работе, Председатель Сената проинформировал, что закон «О Первом Президенте», недавно принятый закон «О Совете Безопасности» обеспечивают твердые правовые гарантии руководящей роли Елбасы в проведении внутренней и внешней политики в условиях непрекращающейся турбулентности в мире.

«Елбасы – это надежный гарант нашей Конституции и внутриполитической стабильности. Заслуги Президента Нурсултана Назарбаева как отца-основателя независимого Казахстана носят исторический характер», - подчеркнул К.Токаев.

Спикер акцентировал внимание журналистов на задачах, поставленных Президентом в недавнем Послании, в котором Глава государства призвал казахстанцев быть готовыми к глобальным изменениям и вызовам, связанным с проникновением цифровых технологий. По мнению К.Токаева, эту задачу можно будет успешно решить только при поддержке общества. Поэтому на журналистов возлагается ответственная миссия – донести суть цифровизации до масс.

Еще одна задача масс-медиа – способствовать тому, чтобы энергия молодежи была направлена в созидательное русло. Подрастающее поколение следует более активно привлекать к участию во всех общественно значимых начинаниях. Глава Сената считает, что активная позиция масс-медиа особенно востребована в свете реализации президентской концепции «Рухани жаңғыру», нацеленной на обновление духовной жизни общества при сохранении и развитии традиционных ценностей нашего народа.

Касым-Жомарт Токаев вручил отличившимся работникам СМИ Почетные грамоты и Благодарственные письма Сената и пожелал здоровья, благополучия и новых успехов на благо Родины.

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