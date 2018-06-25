В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Непогода заденет Актюбинскую, Атыраускую и Костанайскую области.

Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

26 июня днем в Актюбинской области местами ожидается гроза, при грозе порывы северного, северо-восточного ветра 15-20 м/с.

В городе Актобе днем 26 июня ожидается гроза, при грозе порывы северного, северо-восточного ветра 15 м/с.Вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области ожидается местами гроза, днем местами град, ветер северный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

B Aтырауской области ожидается жара до 36-38 градусов, местами 26-27 июня жара до 40-42 градусов. Вероятность шторма 85-90 %.

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