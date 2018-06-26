Евросоюз даст Украине миллиард евро с несколькими условиями

Деньги Киев направит на стабилизацию экономической обстановки и проведение нескольких реформ.

Совет ЕС одобрил решение выделить Украине пакет новой макрофинансовой помощи на сумму до миллиарда евро. Однако Киеву для получения денег придется выполнить несколько обязательных условий, пишет РИА Новости.

Финансовая поддержка от ЕС должна наладить экономическую обстановку в стране, а также покрыть расходы программы структурных реформ Украины. Последняя также прошла согласование в Европарламенте.

По информации источника, ЕС и Украина должны были согласовать меморандум о взаимопонимании, где зафиксируют условия, которые страна должна будет выполнять для получения кредитов. Деньги будут перечисляться двумя траншами в течение двух с половиной лет. Сообщается, что одним из условий получения финпомощи должна быть внутренняя борьба с коррупцией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!