Мужчина сел в тюрьму за пирожки с котятами

Обвиняемый признался, что убивал котов ради мяса, которое затем продавал уличным торговцам и отелям.

В Кении в тюрьму отправили мужчину, шесть лет поставлявшего кошачье мясо продавцам пирожков в четвертом крупнейшем городе страны Накуру, передает lenta.ru.

34-летний Джеймс Кимани признался, что убивал котов ради мяса, которое затем употреблялось в пищу. Он сообщил, что за годы расправился более чем с тысячей животных. Мясо он продавал местным уличным торговцам, а также отелям. В общей сложности он сумел заработать полмиллиона кенийских шиллингов (почти пять тысяч долларов). Кроме того, мужчина получал по пять долларов за каждую шкурку.

По его словам, такой бизнес он начал, обнаружив «незанятую нишу на рынке». «Я занялся этим в 2012-м, когда увидел, что продавцам самосы нужно мясо», — пояснил кениец. Он сообщал покупателям, что его товар получен в районе местной свалки, однако не говорил о котах.

Мужчину арестовали 24 июня после того, как его заметили за разделыванием кошки неподалеку от больницы. Как сообщается, разъяренная толпа прохожих чуть было не линчевала Кимани. «Получается, большая часть еды в Накуру непригодна для употребления человеком. Просто невероятно и пугающе», — отметил один из местных жителей.

Суду кениец заявил, что не знал о незаконности продажи кошачьего мяса. Он также сообщил, что ему за работу якобы платили другие люди. В результате мужчину приговорили к трем годам тюрьмы. Кроме того, он должен выплатить штраф в 2,5 тысячи долларов.

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