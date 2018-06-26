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В Алматы перекроют улицу Маркова на несколько дней

Ограничение связано с укладкой асфальта.

Фото : krisha.kz26 июня 2018, 18:14

В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Маркова от ул. Тимирязева до пр. Аль-Фараби дорога на данном участке будет перекрыта с 28 июня по 1 июля текущего года. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.


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