Двух журналистов не пустили на конференцию о свободе СМИ

Представители иностранных СМИ неоднократно подвергались дискриминации и гонениям на Украине — от отказа во въезде до задержаний и арестов.

Сотрудницу телеканала RT Полу Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину, где они планировали посетить экспертную конференцию ОБСЕ по свободе СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

Примакову объявили, что он несет угрозу безопасности, и запретили посещать Украину в ближайшие пять лет.

Посольство России в Киеве уже готовит ноту протеста в МИД Украины из-за отказа во въезде Примакову. Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД Максим Буякевич.

Слиер также запретили въезд на пять лет. После задержания в аэропорту ее багаж долго досматривали, после чего заставили подписать документ о депортации. "У нас есть распоряжение сверху. Вы депортированы. Вам запрещается въезд в страну в ближайшие пять лет и вы должны здесь расписаться", — приводит слова задержавших ее сотрудников Слиер.

Журналист также рассказала, что не раз получала угрозы после посещения Киева три года назад.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на произошедшее в Twitter: «Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Цеевропу, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ. Дорогое ОБСЕ! Вы б еще марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести».

В ОБСЕ выразили сожаление в связи с этой ситуацией. "Я напоминаю, что все страны — участницы ОБСЕ должны способствовать свободному передвижению журналистов в регионе", — написал в Twitter представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Представители иностранных СМИ неоднократно подвергались дискриминации и гонениям на Украине — от отказа во въезде до задержаний и арестов. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию при органах госвласти 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД России не раз призывал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

В декабре прошлого года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Последним серьезным случаем притеснения свободы слова стал арест в мае текущего года руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвинили в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

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